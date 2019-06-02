المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسوصلت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.// انتهى //11:18ت م0020