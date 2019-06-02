المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسوصل فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال, إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما -.وكان في استقبال فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.// انتهى //11:54ت م0022