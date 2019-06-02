عام / رئيس جمهورية السنغال يصل إلى المدينة المنورة
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
وصل فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال, إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبال فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.
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11:54ت م
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