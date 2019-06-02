بغداد 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالبيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة, مبرزة تنديده بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى.وأبرزت دعم القمة العربية لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقريرالمصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عاصمتها القدس.وتناولت تنديد منظمة المؤتمر الإسلامي بالاعتداءات التي استهدفت المملكة ودولة الإمارات العربية, منوهة بإعلان معالي وزيرالدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمره الصحفي بأن القمم الثلاث " الخليجية والعربية والإسلامية" التي استضافتها مكة المكرمة وجهت رسالة واضحة بإدانة الممارسات الإيرانية في المنطقة وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولها.وتطرقت إلى الأوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها ,لاسيما بعد التفجيرات الإجرامية التي ضربت عدة مناطق فيها امس الاول, وراح ضحيتها عشرات المواطنين بين قتيل وجريح .وفي الشان المالي ابرزت الصحف اعلان اللجنة المالية النيابية امس السبت سعيها مــع وزارتي المـالية والـتـخـطـيـط الـى إعداد موازنة 2020 الاتحادية بشكل مختلف عن الموازنات السابقة، بحيث تكون الوزارات منتجة وليست مستهلكة.وتابعت الصحف موضوع استبدال عدد من النواب في البرلمان العراقي بنواب آخرين في ضوء الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية بشان صحة عضويتهم.// انتهى //12:07ت م0023