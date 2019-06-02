الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة في مكة المكرمة على مدى يومين.وقال الدكتور إبراهيم المعيقل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : لقد عبرت أعمال هذه القمم عن حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على وحدة الصف العربي والإسلامي والعمل بروح واحدة للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة بسبب الإرهاب والتطرف الذي تدعمه إيران في المنطقة.وأضاف أن الملك المفدى جدد للعالم في سياق كلماته التي ألقاها في القمم الثلاث على أن القضيةَ الفلسطينية هي القضية الأساسية للمملكة وللعرب والمسلمين، وهي محل اهتمام المملكة حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني على حقوقهِ المشروعة التي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية.وأشاد مدير الجامعة السعودية الإلكترونية بما خرجت به القمم من بيانات أكدت تلاحم القيادات العربية والإسلامية ومن ذلك إعلان مكة وقرار القضية الفلسطينية، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - لما يحبه ويرضاه وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى//12:14ت م0025