تونس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واستناولت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، البيان الختامي للقمة الإسلامية الرابعة عشرة لدول منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت أمس في مكة المكرمة، وإعراب المؤتمر عن كامل تضامنه مــــــع المملكــــة العــــربية السعوديــــة ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط ، كما أشارت الى تطرق البيان الختامي للمؤتمر إلى قضايا أخرى من بينها رفض حلولا لا تضمن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.وفي الملف الفلسطيني، أوردت إشادة الرئاسة الفلسطينية بقرارات القمتين العربية والإسلامية التين عقدتا مؤخرا في المملكة واعتبرتها انتصار للموقف الفلسطيني ورسالة واضحة للإدارة الأمريكية.وكتبت صحف تونس، عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية.وتطرقت إلى تواصل التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، وإعلان مسؤولين اتراك ان هناك تزايدا في المخاوف من خطر فرض عقوبات أمريكية واتساع الهوة بين أنقرة وحلفاءها الغربيين بسبب شراء منظومة دفاع جوي روسي.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعلان الصين دعمها لفنزويلا في مواجهة التهديدات الأجنبية، وسقوط 12 قتيلا في إطلاق نار داخل مبنى حكومي في ولاية فرجينيا الأمريكية.// انتهى //12:22ت م0026