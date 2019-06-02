حائل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأقامت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل أمس حفل إفطار جماعي للآباء بحضور مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة بحائل مشعل المري والباحث الاجتماعي محمد الركاد وذلك بفندق الملنيوم .وأوضحت إدارة الدار أن هذه المبادرة تهدف إلى إضفاء أجواء من الأجواء الاجتماعية والترابط بين المستفيدين في الدار والمجتمع .وأشارت إلى أن مثل هذه المبادرات ترسخ مفهوم العمل الاجتماعي والتطوعي تجاه هذه الفئة الغالية من المجتمع وتؤكد على دور الشراكة المجتمعية .// انتهى //13:48ت م0042