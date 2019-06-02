تبوك 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسيؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمصلى العيد في مدينة تبوك .ويستقبل سموه في القصر الحكومي جموع المهنئين بالعيد عقب الصلاة من مديري الإدارات الحكومية وكبار قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية وقادة وضباط ومنسوبي الأمن الداخلي بالمنطقة والمشايخ وأهالي المنطقة.ويقيم سموه حفل إفطار بهذه المناسبة .// انتهى //13:49ت م0043