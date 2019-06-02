المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسزار فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال المسجد النبوي اليوم, حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - وعلى وصاحبيّه -رضوان الله عليهما- .وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //13:50ت م0044