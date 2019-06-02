عام / الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
زار فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال المسجد النبوي اليوم, حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - وعلى وصاحبيّه -رضوان الله عليهما- .
وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.
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13:50ت م
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