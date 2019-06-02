أملج 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأنهت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج الترتيبات النهائية لانطلاق مهرجان عيد الفطر المبارك تحت شعار " عيد أملج أجمل" الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع بلدية المحافظة.وأوضح المتحدث الإعلامي لسياحية أملج مسعود بن سلمان الفايدي، أن الاستعدادات النهائية شملت تجهيز مقر المهرجان بالسوق التراثي بالمنطقة التاريخية بالاضاءات وعقود الزينة وزراعة الورود في الزوايا المخصصة وتعليق المطبوعات الخاصة بالمهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى أيام العيد ، مشيراً إلى أن أقسام المهرجان تشتمل على ركن لألعاب الاطفال والملاهي ومسرح الطفل ووركن الأسر المنتجة وأركان للمتاحف والحرف اليدوية .وأضاف الفايدي أن الحفل الخطابي سوف يكون ثاني أيام العيد بحضور المحافظ وسوف تكون هناك مفاجأة للجمهور كما تم تخصيص العديد من الجوائز النقدية للسحب اليومي طيلة أيام المهرجان وكذلك كوبونات شرائية يومية، موجهاً الدعوة للأهالي وزوار المحافظة الذين جعلوا محافظة أملج وجهتهم لقضاء يقضون إجازة عيد الفطر المبارك لحضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بالفقرات المختلفة التي تستهدف جميع الفئات السنية .// انتهى //14:01ت م0047