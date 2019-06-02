حائل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، عدداً من المصليات والجوامع بالمنطقة؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، حيث روعي في تحديد المصليات والجوامع التقلبات الجوية، والكثافة السكانية لكل حي.ويبلغ عدد الجوامع والمصليات المزمع إقامة الصلاة فيها بالمنطقة (526) مُصلى وجامعا، منها (127) مُصلى وجامعا بمدينة حائل.يذكر أن صلاة العيد بمدينة حائل وضواحيها ستقام ــ بمشيئة الله ــ في تمام الساعة (5:37) دقيقة صباحاً.// انتهى //14:03ت م0049