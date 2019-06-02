الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسنظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء لقاءً مع مسؤولي الشؤون التنظيمية في شركات الأدوية ووكلائها، لمناقشة رفع جودة الرد على استفسارات "الهيئة" وتقنين الردود، بحضور معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي.وذكر الدكتور الجضعي، أن اللقاء هدف إلى تقليل عدد الاستفسارات وإنهاء تسجيل المنتجات العالقة، مشدداً على أهمية اتخاذ القرار في تسجيل المنتجات وتقليل الاستفسارات والردود التي تتكرر في إطار دائرة مغلقة تمنع تسجيل المنتج أو اتخاذ القرار المناسب.ولفت إلى ضرورة حصول مسؤولي الشؤون التنظيمية في الشركات على شهادات وخبرات كافية تؤهلهم للعمل في هذا المجال.وأوصى المشاركون في اللقاء بعقد لقاء شهري مع مسؤولي الشؤون التنظيمية في الشركات ووكلائها، ووضع آلية لطلب الاجتماعات المتعلقة بالاستفسارات بحيث يتم فتح قناة تواصل مع الشركات في هذا الخصوص.// انتهى //14:05ت م0050