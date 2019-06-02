مكة المكرمة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة أكثر من (279) من مصليات الأعياد من الجوامع و المصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة .وأبان مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، أنه جرى تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت والتأكيد على فرق الصيانة بمتابعة الأجهزة الصوتية ونظافة المصليات والجوامع ودورات المياه وأجهزة التكييف وذلك للتيسير والتسهيل على المصلين .// انتهى //14:08ت م0051