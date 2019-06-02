الدمام 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس مبادرة "عيدكم ...عيدنا" من كورنيش الدمام، و تعنى بتوفير كسوة عيد الفطر المبارك لرجال النظافة، بتنفيذ من مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالتعاون مع بلدية وسط الدمام .وبين وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أنه تم توزيع عدد كبير من كسوة العيد على رجال النظافة في الحدائق والمتنزهات العامة والميادين، لافتا الى أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لمبادرات الأمانة السابقة المتعلقة برجال النظافة، وانطلاقا من مبدأ الاهتمام الانساني، من خلال رفع الروح المعنوية في نفوسهم، التي تأتي من باب مشاركتهم فرحة العيد ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية.وعد رجال النظافة شركاء في التنمية واصفا ما يقدمونه بالعمل التنموي وله أهمية في خدمة المجتمع ،وقال :" هي رسالة من أمانة الشرقية توجهها لجميع شرائح المجتمع بأهمية هذه الفئة في المجتمع للوقوف معها ومساعدتها في أداء عملها، والمحافظة على النظافة والبيئة ورسم البسمة في وجوههم، وخاصة في الأعياد والاأفراح وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع، نظرا للقيمة الاجتماعية للعمل الذي يقومون به.// انتهى //14:16ت م0053