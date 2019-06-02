عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد في مديريتي كريتر والمعلا بعدن
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
عدن 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة العيد تحت شعار "كساء فرحتكم فرحتنا- فرحة العيد 1440" في مديريتي كريتر والمعلا بمحافظة عدن.
وجرى توزيع 378 كسوة عيد و 378 لعبة هدية على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني .
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