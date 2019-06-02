عدن 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة العيد تحت شعار "كساء فرحتكم فرحتنا- فرحة العيد 1440" في مديريتي كريتر والمعلا بمحافظة عدن.وجرى توزيع 378 كسوة عيد و 378 لعبة هدية على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني .//انتهى//14:42ت م0065