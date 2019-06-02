عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم الـ 27 توزيع الفطور الرمضاني في طرابلس
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم ال 27 توزيع الفطور الرمضاني في مدينة طرابلس اللبنانية.
وجرى تقديم وجبات إفطار ساخنة لـ 250 طفلاً من أيتام المدينة الشمالية وضواحيها، وتم توزيع هديا عيد الفطر على الأيتام المتواجدين حيث خصص المركز لهم عدد 500 هدية.
ويأتي ذلك ضمن برنامج القرية الرمضانية في طرابلس للعام 1440 - 2019م.
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14:44ت م
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