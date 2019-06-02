طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم ال 27 توزيع الفطور الرمضاني في مدينة طرابلس اللبنانية.وجرى تقديم وجبات إفطار ساخنة لـ 250 طفلاً من أيتام المدينة الشمالية وضواحيها، وتم توزيع هديا عيد الفطر على الأيتام المتواجدين حيث خصص المركز لهم عدد 500 هدية.ويأتي ذلك ضمن برنامج القرية الرمضانية في طرابلس للعام 1440 - 2019م.//انتهى//14:44ت م0066