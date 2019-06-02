المدينة المنورة 28 رمضان 1440هـ الموافق 02 يونيو 2019م واسزارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش المسجد النبوي اليوم, حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما -.وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي, ومندوباً من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //15:04ت م0070