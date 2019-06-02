عام / رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش تزور المسجد النبوي
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
المدينة المنورة 28 رمضان 1440هـ الموافق 02 يونيو 2019م واس
زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش المسجد النبوي اليوم, حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي, ومندوباً من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.
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15:04ت م
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