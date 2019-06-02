بونتلاند 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 27 توزيع السلال الغذائية في ولاية بونتلاند بجمهورية الصومال.وجرى توزيع 1,000 سلة غذائية تزن 90 طنا في محافظة "جالكعيو" بولاية "بونتلاند".و تتكون السلة الواحدة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة بوزن 90 كيلوغراما.ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية لشهر رمضان للفقراء والنازحين في الصومال لعام 1440 هجرية.//انتهى//15:05ت م0071