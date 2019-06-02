جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.// انتهى //15:16ت م0074