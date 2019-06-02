الكويت 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 03ر6 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر72 مليون سهم تمت من خلال 4148 ألف صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار كويتي (نحو 8ر74 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 11ر4745 نقطة بنسبة 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر25 مليون سهم تمت عبر 1195 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 8ر7 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 01ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6229 نقطة بنسبة انخفاض 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر46 مليون سهم تمت عبر 2953 صفقة بقيمة 7ر19 مليون دينار (نحو 98ر66 مليون دولار).// انتهى //15:18ت م0077