بيروت 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، عن مساعي وجهود حثيثة وفاعلة لدى الدول المانحة ، لسد العجز المالي الذي تتعرض له من أجل استمرار دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين .وأكد مدير عام وكالة الأونروا في سوريا أمانيا مايكل في تصريح نشر اليوم على موقع الأونروا الإلكتروني الرسمي على أن الوكالة تواصل عملها استنادًا للتفويض الذي منح لها لإغاثة وتشغيل ودعم اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.وذكر أمانيا وجود حملة لإزالة الركام ودمار الحرب في مخيم العائدين بريف حمص شمال سوريا وضرورة الحفاظ على البيئة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.الجدير بالذكر، أن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم العائدين يعانون من أوضاع معيشية صعبة وأزمات حياتية خانقة منذ سيطرة قوات نظام الأسد والمليشيات الطائفية التابعة لها على المخيم.// انتهى //15:20ت م0078