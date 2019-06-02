أبها 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأكملت أمانة منطقة عسير استعداداتها لإطلاق احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام وسط حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة من خلال 47 موقعاً تشهد أكثر من 188 فعالية وفقرة فنية تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة .وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أعدت برامج عديدة بناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وذلك لتوفير أجواء وفعاليات تناسب جميع أفراد المجتمع .وأشار إلى أن أمانة عسير والبلديات التابعة لها في مختلف محافظات المنطقة قد راعت في اختيار مواقع إقامة الفعاليات التوزيع الجغرافي لمدينة أبها و بقية مدن و محافظات المنطقة وفقا لمعدلات الكثافة السكانية ، بالإضافة إلى معايير خاصة تتعلق بسهولة الوصول للموقع وتجنب الازدحامات و تجهيزات المكان المناسبةلنوعية الفعاليات المقدمة فيه.وأبان أمين المنطقة أن من أبرز الفعاليات العروض الفلكورية والفقرات الشعبية والأنشطة الموجهة للأسرة والطفل ، ففي أبها ستشهد حديقة "ملهمتي" بدء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات منها منصة للطفل وعروضا للشخصيات الكرتونية إضافة إلى المسرحيات الموجهة للأطفال ومسابقات حركية وثقافية وفعاليات متنوعة فنية وثقافية.وأكد الحميدي أن احتفالات هذا العام لن تقتصر على مدينة أبها فقط بل تم إضافة عدد من مدن و محافظات المنطقة لتغطية فعاليات جديدة في احتفالات العيد التي ستشهد عروضا مبتكرة .// انتهى //17:06ت م0110