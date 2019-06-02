عام / مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية يتفقد مصليات العيد
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
الدمام 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
تفقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية اليوم عدداً من المصليات التي اعتمدها الفرع لإقامة صلاة العيد فيها بمدينة الدمام وكافة محافظات المنطقة ، واطلع على آخر الاستعدادات من أجل تهيئتها للمصلين ، والتوجيه بسرعة الإنجاز ودقة العمل لكي تكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين ، حيث بلغ عدد المصليات والجوامع التي سيقام بها صلاة العيد 644 جامعاً ومصلى و 15 جامع احتياطي.
وتأتي هذه الجولات للتأكد من جاهزية المصليات وتهيئتها، حرصاً على راحة المصلين.
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17:09ت م
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