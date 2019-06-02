الدمام 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واستفقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية اليوم عدداً من المصليات التي اعتمدها الفرع لإقامة صلاة العيد فيها بمدينة الدمام وكافة محافظات المنطقة ، واطلع على آخر الاستعدادات من أجل تهيئتها للمصلين ، والتوجيه بسرعة الإنجاز ودقة العمل لكي تكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين ، حيث بلغ عدد المصليات والجوامع التي سيقام بها صلاة العيد 644 جامعاً ومصلى و 15 جامع احتياطي.وتأتي هذه الجولات للتأكد من جاهزية المصليات وتهيئتها، حرصاً على راحة المصلين.// انتهى //17:09ت م0111