عمان 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسالتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور محمد العسعس اليوم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ومجالات التعاون المستقبلي والجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في وضع الخطط والبرامج التنموية للفترة القادمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الأردن.// انتهى //17:11ت م0115