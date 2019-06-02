القاهرة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر3 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 9ر741 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 6ر258 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 59ر0 % ليبلغ مستوى 72ر13690 نقطة، فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) عند مستوى 41ر597 نقطة، وفقد مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 14ر0 % من قيمته ليبلغ مستوى 74ر1519 نقطة.// انتهى //17:14ت م0117