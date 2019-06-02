بريدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 واستفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق ، أمس ، عددا من مواقع احتفالات "عيدنا في حينا" في مدينة بريدة الذي ينظمه مركزي التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة وتنطلق فعالياته ليالي وأيام عيد الفطر المبارك لهذا العام بإشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم .واطلع المطلق على استعدادات مواقع الاحتفالات ووجه بضرورة توفير الاحتياج والخدمات الضرورية للمحتفلين بهذه المناسبة السعيدة بإذن الله ، مؤكدا أن هذه المناسبة المهمة تحظى باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن منطقة القصيم تحتفل بهذه المناسبة في أكثر من 202 موقع في محافظات ومراكز وأحياء المنطقة .وأشار إلى أن الاحتفالات المتعددة تتعدد فيها الفعاليات والبرامج المستهدف فيها شرائح المجتمع الصغار والكبار والرجال والنساء .// انتهى //17:17ت م0118