عنيزة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019 واساختتمت فعاليات مهرجان ليالي رمضان بمحافظة عنيزة أمس ، التي انطلقت مطلع الشهر المبارك وشارك فيه أكثر من 200 أسرة منتجة ومجموعة من الشباب والفتيات ، و27 قطاعا خدمياً ، في السوق المركزي وسط محافظة عنيزة .وتضمن المهرجان المسرح المفتوح واجنحة الجمعيات الخيرية والانسانية وجناح بلدية عنيزة ولوحة رسائل الي ابطالنا في الحد الجنوبي وركن الضيافة وسفرة افطار الصائم كما اقيمت الفعاليات الشبابية في احد المراكز الرياضية الخاصة وشارك فيها 171 متسابقا وأتيحت الفرصة لأكثر من 300 شاب وشابة للمشاركة في المهرجان ، كما شاركت فرقة الالعاب الشعبية بتقديم عروض يومية تنوعت بين الالعاب القديمة والأهازيج الشعبية واللوحات التمثيلية ، كما اقام المهرجان فعالية ( الحقاق ) ،وحظي المهرجان بتوافد آلاف الزوار ، كما حققت أركان الأسر المنتجة مبيعات قياسية .// انتهى//17:20ت م0123