حائل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل أمس عددا من الأنشطة والمسابقات الرياضية والترفيهية لنزلائها .وأوضح مدير الدار بشير مزعل العنزي أن الانشطة الترفيهية تهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية للأحداث وإعدادهم ليكونوا لبنات صالحة في مجتمعهم وعناصر فاعلة مشيرا إلى أن الدار مستمرة في تقديم مثل هذه الأنشطة التي تعزز كل ما يحتاجه النزلاء .// انتهى //17:23ت م0124