الرياض 28 رمضان 1440هـ الموافق 2 يونيو 2019م واسوجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة بينما يقوم أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر شابين قام أحدهما بتحريض زميله بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.يذكر أن النيابة العامة قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.// انتهى //17:46ت م0135