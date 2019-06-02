الرياض في 27 رمضان 1440هـ الموافق 1 يونيو 2019م واسأعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن? ?استمرار فعاليات "ليالي الدرعية" التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية على مدى خمسة أيام ضمن موسم عيد الفطر، وذلك بإطلاق مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية في حي البجيري أحد أهم المعالم التاريخية في الدرعية بدءًا من اليوم الأول لعيد الفطر.وتشمل أنشطة "ليالي الدرعية" في موسم عيد الفطر عروضًا ثقافية وفنونًا شعبية مثل: العرضة، والسامري التقليدية التي نشأت في المنطقة منذ أكثر من مائتي عام، وتبدأ العروض من الثامنة ونصف مساًء فصاعدًا، وتستكمل بالساحات المخصصة للمأكولات والمشروبات والأنشطة المتاحة للزوار من جميع الأعمار.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزيريلو، إن الإقبال المبهر على فعاليات ليالي الدرعية التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك يعكس أهمية الدرعية تاريخياً وثقافياً واجتماعياً، وهو ما يشجع على أن تكون الدرعية على خارطة أهم أماكن التجمعات في العالم مستقبلاً كوجهة سياحية ترفيهية و اقتصادية. مشيرًا إلى نجاح "ليالي الدرعية" في استقطاب أكثر من 300 ألف زائر خلال شهر رمضان .وأضاف أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تواصل إيجاد التجارب والأنشطة الجاذبة للدرعية لتشارك التاريخ الغني للمملكة، مؤكدًا على استمرار الدرعية في الترحيب بالزائرين من جميع أنحاء المملكة وحول العالم في هذا المعلم البارز.وكانت فعاليات "ليالي الدرعية" قد انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، واستمرت حتى نهايته، وشهدت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين والمقيمين .// انتهى //17:48ت م0136