الأفلاج 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع بالأفلاج جميع الاستعدات والتنظيمات لإقامة مهرجان العيد الاجتماعي بالبديع، الذي سيقام ثالث أيام عيد الفطر المبارك وخصصت برامجه للأسر .ويشتمل المهرجان على برامج مسرحية ومسابقات وهدايا من خلال مسرح متكامل ومشاركات فرحة العيد، بالإضافة إلى إقامة مكان للأسر المنتجة، وركن خاص بالرسومات للأطفال، وتوزيع حلوى العيد للحضور، بهدف إدخال البهجة والسرور بقلوب الأطفال والأسر .// انتهى //17:59ت م0137