جيزان 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية إقبال العديد من الأسر بمنطقة جازان على أسواق المفروشات استعدادًا لعيد الفطر المبارك، والتي بدورها قامت بتقديم العروض وتجهيز الكميات الكبيرة والمتنوعة من المفروشات والموكيت والسجاد.وقد استنفرت أسواق المفروشات بالمنطقة كافة طاقاتها لتلبية احتياجات هذا الإقبال الكبير على الشراء خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تنوعت أشكال السجاد والموكيت وأختلفت مصادره فهناك الوطني والتركي والصيني وغير ذلك، كما تتفاوت أسعارها بحسب الصناعة والجودة، حيث يتراوح سعر المتر الواحد للموكيت من 60 ريالًا ليصل إلى أكثر من 300 ريال، كما أن أسعار السجاد تبدأ من 250 ريالًا وتصل إلى نحو 4000 ريال.// انتهى //18:02ت م0138