طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسشهدت محطات الوقود بالعاصمة الليبية طرابلس، ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين من أجل تعبئة الوقود وذلك بسبب نقص الوقود في المدن الغربية ومناطق الجبل الغربي، إضافة إلى إقفال أغلب محطات الوقود الواقعة جنوبي طرابلس، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المواطنين على محطات الوقود.وفي سياق متصل أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز استمرارها في إرسال شحنات الوقود لمحطاتها حسب جدول التوزيع، مشيرة إلى أن الوقود متوفر في كل مستودعاتها.وقامت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، بتشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود لتولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود في مدينة طرابلس.// انتهى //18:10ت م0140