مكة المكرمة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة أمس.وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" جاء انعقاد هذه القمم الثلاث التي أُقيمت استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ لتترجم حجم المكانة التي يوليها القادة في الخليج والوطن العربي والإسلامي للمملكة قيادة وشعبا".وأضاف سموه قائلا: "إن هذا النجاح الكبير لهذه القمم يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على أمن وسلامة المنطقة من أي تدخلات خارجية".// انتهى //18:23ت م0142