عام / بلدية بارق تكمل استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
محايل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
أنهت بلدية محافظة بارق كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز الساحات العامة والحدائق والمنتزهات وصيانة أعمدة الإنارة للشوارع العامة و الأحياء في المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي , حيث قامت إدارة الخدمات بأعمال النظافة العامة للساحات والحدائق والمنتزهات وصيانة الإنارة بها والملاعب وألعاب الأطفال .
كما قامت بصيانة أكثر من 500 عمود على امتداد طريق الملك عبدالعزيز الرئيسي وسط المحافظة والطرق الرئيسية للمراكز التابعة ، وكثفت أعمال النظافة للأحياء والقرى وتمت إزالة أكثر من 120 طنا من النفايات وتم تركيب لوحات المعايدة .
من جانب آخر كثف قسم صحة البيئة الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة و المغاسل للتأكد من صحة الأدوات المستخدمة و التنبيه على عدم رفع الأسعار مع قرب عيد الفطر ، وكثفت أعمال الرقابة على محال بيع الحلوى للتأكد من تواريخ الإنتاج والاطلاع على المواد المستخدمة لها وآلية تصنيعها .
ويأتي ذلك حرصاً على خدمة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الرقابة البلدية .
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18:28ت م
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