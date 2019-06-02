محايل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأنهت بلدية محافظة بارق كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز الساحات العامة والحدائق والمنتزهات وصيانة أعمدة الإنارة للشوارع العامة و الأحياء في المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي , حيث قامت إدارة الخدمات بأعمال النظافة العامة للساحات والحدائق والمنتزهات وصيانة الإنارة بها والملاعب وألعاب الأطفال .كما قامت بصيانة أكثر من 500 عمود على امتداد طريق الملك عبدالعزيز الرئيسي وسط المحافظة والطرق الرئيسية للمراكز التابعة ، وكثفت أعمال النظافة للأحياء والقرى وتمت إزالة أكثر من 120 طنا من النفايات وتم تركيب لوحات المعايدة .من جانب آخر كثف قسم صحة البيئة الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة و المغاسل للتأكد من صحة الأدوات المستخدمة و التنبيه على عدم رفع الأسعار مع قرب عيد الفطر ، وكثفت أعمال الرقابة على محال بيع الحلوى للتأكد من تواريخ الإنتاج والاطلاع على المواد المستخدمة لها وآلية تصنيعها .ويأتي ذلك حرصاً على خدمة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الرقابة البلدية .// انتهى //18:28ت م0143