السيح 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م‏أنهت بلدية الخرج اليوم تنفيذ خطتها التجميلية لميادين وطرق وشوارع مدينة السيح ، وتجهيز مصليات العيد والحدائق العامة بالمدينة ، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.‏وتواصل الإدارات الخدمية في بلدية الخرج عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهدف ظهور مدينة السيح بأجمل حلة ، وإيجاد خيارات متعددة أمام أهالي السيح وزوارها لارتياد الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية وفقا لأرفع المعايير من حيث البيئة الصحية وتكامل الخدمات ، كما تعمل على تطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر من خلال مشاريع حيوية عديدة.// انتهى //18:29ت م0144