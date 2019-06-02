الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأشاد القنصل العام لدولة الكويت بجمهورية هونغ كونغ صلاح السيف, بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين, من خلال برامجها المتنوعة التي تنشر الوسطية والاعتدال وترفض كل ما يدعوا للتطرف والإرهاب.وأثنى القنصل "السيف" خلال لقائه موفد وزارة الشؤون الإسلامية في هونغ كونغ الشيخ الدكتور نايف المسعد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لانتدابها له إمامًا لأداء صلاة التراويح في هونغ كونغ خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ.وقال : إن هذه البادرة غير مستغربة على بلاد الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - الذي يولي اهتماما بالغا للإسلام والمسلمين في العالم, مشيرا إلى أنها لفتة كريمة من بلد كريم لعموم المسلمين خلال هذا الشهر الفضيل.وفي ختام -تصريحه- سائلاً الله أن يحفظ قيادة المملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه, وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال, وأن يعيده علينا وعليهم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وسلامة وعافية .يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة تنفذ العديد من البرامج والمشاريع خلال شهر رمضان المبارك في هذا العالم 1440هـ, من برنامج الإمامة في 35 دولة حول العالم, ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين, وتوزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في عدد من الدول الإسلامية حول العالم, إلى جانب العديد من البرامج الإيمانية والتي تهتم بالوسطية والاعتدال. // انتهى //18:30ت م0145