الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسعبّر عددٌ من المستفيدين من مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور من جمهورية اتحاد ماينمار ، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إهدائه التمور الفاخرة خلال شهر رمضان المبارك, سائلين الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها واستقرارها.جاء ذلك أثناء توزيع التمور الفاخرة من قبل سفارة المملكة في جمهورية اتحاد ماينمار للمراكز والجمعيات والمسلمين , لعام 1440هـ ،وبإشراف مباشر من السفير سهل بن مصطفى عرقسوس، وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمستشار الاسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في تايلند المشرف على اعمال الوزارة في ماينمار الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي.وأكد عدد من الدعاة ورؤساء الجمعيات أن المملكة العربية السعودية بلد خير وعطاء وأشادوا بجهودها في خدمة المسلمين في شتى بقاع الأرض, وأكدوا امتنانهم لقيادة المملكة وشعبها على هذا الإهداء والدعم غير المستغربان والكرم غير المنقطع.وقد قدم سعادة السفير عرقسوس شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على هذه اللفتة الكريمة واشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة في الخارج والتي تخدم الإسلام والمسلمين, مشيراً أن السعودية قدمت دعما لا محدود ولا تزال أثناء الأزمة التي يمر بها المسلمون في ماينمار وخاصة الروهينجا.ونقل مشاعر المسلمين الصادقة والدعوات الخالصة بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها لما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في العالم الإسلامي, كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة وتوجيهات الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, على تقديمها كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //18:30ت م0146