عام / محافظ محايل المكلف يرأس إجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة انقطاع التيار الكهربائي
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
محايل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
رأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس وبحضور وكيل المحافظة المكلف يحي بن محمد العاصمي الاجتماع الذي عقد أمس بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة .
وفي بداية الإجتماع رحب المحافظ بالحضور وشكرهم على جهودهم التي بذلوها أثناء أنطفاء التيار الكهربائي والذي شمل منطقة عسير ومنها محافظة محايل ، وأكد أن هذا الإجتماع جاء بتوجيه من أمير منطقة عسير بإنشاء غرفة عمليات مشتركة في المحافظة ، ويكلف بها مندوب من القطاعات الأمنية والخدمية تعمل على مدار الساعه وذلك لإدارة الأزمة وتفعيل دور الأمن والمرور . مبينآ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مقرها المحافظة ويعمل بها كلا من وكيل المحافظة ، مدير الشرطة ، مدير الدفاع المدني ، مدير الدوريات الأمنية ، مدير فرع الكهرباء بتهامة ، مدير فرع النقل بمحايل ، مدير المركز الإعلامي بالمحافظة . وبإشراف المحافظ ، مبينا أن القطاعات الأمنية بالمحافظة باشرت الإنتشار الأمني بشكل كامل ومضاعف ولم تسجل أي حوادث جنائية .
وأشار مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري أن المستشفى يملك ثلاث مولدات كهربائية وكانت تعمل بصورة متواصلة ولم يحدث هناك أي خلل بأقسام المستشفى .
من جهته أكد مدير مكتب خدمات المشتركين بقطاع تهامة المكلف أحمد آل دغمان إلى أنه تم التواصل مع مركز التحكم بكهرباء عسير والذي أتضح وجود خلل في محطة " الشقيق " الوحدة الثانية والذي إثر على جميع محطات النقل المتصلة والذي تسبب في أنقطاع تام للخدمة وتمت الإعادة التدريجية لمحطات التحويل وشحن المغذيات لتتم الإعادة تدريجيآ عن طريق مركز التحكم بعسير ، حيث أعيدت الخدمة إلى جميع المشتركين بتهامة عسير باستثناء بعض الأعطال الفردية والجاري متابعتها حاليآ من قبل الفرق الميدانية ومركز الطوارئ .
وكان المحافظ زار مستشفى المحافظة العام وأطلع خلال الجولة على آلية سير العمل بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمه ، كما التقى بعدد من الأطباء والمرضى بقسم الطوارئ .
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18:34ت م
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