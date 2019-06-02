محايل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسرأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس وبحضور وكيل المحافظة المكلف يحي بن محمد العاصمي الاجتماع الذي عقد أمس بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة .وفي بداية الإجتماع رحب المحافظ بالحضور وشكرهم على جهودهم التي بذلوها أثناء أنطفاء التيار الكهربائي والذي شمل منطقة عسير ومنها محافظة محايل ، وأكد أن هذا الإجتماع جاء بتوجيه من أمير منطقة عسير بإنشاء غرفة عمليات مشتركة في المحافظة ، ويكلف بها مندوب من القطاعات الأمنية والخدمية تعمل على مدار الساعه وذلك لإدارة الأزمة وتفعيل دور الأمن والمرور . مبينآ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مقرها المحافظة ويعمل بها كلا من وكيل المحافظة ، مدير الشرطة ، مدير الدفاع المدني ، مدير الدوريات الأمنية ، مدير فرع الكهرباء بتهامة ، مدير فرع النقل بمحايل ، مدير المركز الإعلامي بالمحافظة . وبإشراف المحافظ ، مبينا أن القطاعات الأمنية بالمحافظة باشرت الإنتشار الأمني بشكل كامل ومضاعف ولم تسجل أي حوادث جنائية .وأشار مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري أن المستشفى يملك ثلاث مولدات كهربائية وكانت تعمل بصورة متواصلة ولم يحدث هناك أي خلل بأقسام المستشفى .من جهته أكد مدير مكتب خدمات المشتركين بقطاع تهامة المكلف أحمد آل دغمان إلى أنه تم التواصل مع مركز التحكم بكهرباء عسير والذي أتضح وجود خلل في محطة " الشقيق " الوحدة الثانية والذي إثر على جميع محطات النقل المتصلة والذي تسبب في أنقطاع تام للخدمة وتمت الإعادة التدريجية لمحطات التحويل وشحن المغذيات لتتم الإعادة تدريجيآ عن طريق مركز التحكم بعسير ، حيث أعيدت الخدمة إلى جميع المشتركين بتهامة عسير باستثناء بعض الأعطال الفردية والجاري متابعتها حاليآ من قبل الفرق الميدانية ومركز الطوارئ .وكان المحافظ زار مستشفى المحافظة العام وأطلع خلال الجولة على آلية سير العمل بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمه ، كما التقى بعدد من الأطباء والمرضى بقسم الطوارئ .// انتهى //18:34ت م0147