الجزائر 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسكشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة ادرار الحدودية بجنوب البلاد يحتوي على ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وخمس قذائف هاون ومخزنين وكمية من الذخيرة .وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, ان عناصر مشتركة من الجيش وحرس السواحل بمدينتي برج باجي مختار والقالمة حجزت ثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط ومواد أخرى للتهريب .وأشار البيان من جهة أخرى ان حرس الحدود بتلمسان اوقفوا خلال عمليتين منفصلتين 33 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .// انتهى //19:18ت م0149