عام / الكشف عن مخبأ للأسلحة وحجز معدات تهريب وإيقاف مهاجرين بالجزائر
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
الجزائر 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
كشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة ادرار الحدودية بجنوب البلاد يحتوي على ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وخمس قذائف هاون ومخزنين وكمية من الذخيرة .
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, ان عناصر مشتركة من الجيش وحرس السواحل بمدينتي برج باجي مختار والقالمة حجزت ثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط ومواد أخرى للتهريب .
وأشار البيان من جهة أخرى ان حرس الحدود بتلمسان اوقفوا خلال عمليتين منفصلتين 33 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .
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19:18ت م
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