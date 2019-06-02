عام / أمانة الجوف تكثف رقابتها على الأسواق وصوالين الحلاقة
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
سكاكا 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
تواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية على متاجر الحلويات ومستودعات الأغذية للتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها وتاريخها ، كما تكثف الجولات على كافة صوالين الحلاقة ومصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم تطبيق الغرامات بحق المخالفين .
ودعا أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي المواطنين والمقيمين التعاون مع للأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.
// انتهى //
19:29ت م
0151