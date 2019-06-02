سكاكا 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واستواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية على متاجر الحلويات ومستودعات الأغذية للتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها وتاريخها ، كما تكثف الجولات على كافة صوالين الحلاقة ومصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم تطبيق الغرامات بحق المخالفين .ودعا أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي المواطنين والمقيمين التعاون مع للأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.// انتهى //19:29ت م0151