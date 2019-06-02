الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسرفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- على نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.وأكد معاليه أن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على الإستقرار والأمن، ومواجهة التحديات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة.ونوه الدكتور القاسم بالاهتمام الكبير والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تبني المبادرات الرامية لتعزيز السلام وحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة كافة التدخلات الخارجية وهو ما يعزز المواقف الثابتة للمملكة ورسالتها الإسلامية الحكيمة.وأشار معاليه إلى أن التوصيات التي خرجت بها القمم الثلاث أكدت على الدعم الكامل للمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون أمام التدخل السافر للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.ودعا الدكتور القاسم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وقيادتها الأمن والأمان والاستقرار وأن تبقى هذه البلاد منارة للخير والسلام. // انتهى //19:50ت م0156