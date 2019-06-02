عدن 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأعادت السلطات اليمنية 650 مهاجرًا أفريقيًا غير نظامي إلى بلدانهم عبر مطار عدن على ست رحلات جوية ضمن عملية العودة الطوعية.وقال مصدر مسؤول في اللجنة الحكومية المكلفة بعملية الترحيل: إن السلطات في البلاد حرصت على سلامة المهاجرين بما يتسق مع بنود القانون الدولي الإنساني وتوجت عملية الترحيل بنجاح كبير وفقًا لما هو مرسوم لها.وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن إعادة ترحيل المهاجرين الأفارقة تأتي في إطار جهود الحكومة المبذولة عبر اللجنة المشكلة من وزارتي الخارجية والداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والمنظمة الدولية للهجرة.// انتهى //20:13ت م0159