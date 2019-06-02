تبوك 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي دعت لها واستضافتها المملكة في مكة المكرمة.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن نجاح القمم الثلاث وما أسفرت عنه من قرارات يجسد مكانة المملكة على جميع المستويات وجعلها محط أنظار العالم أجمع، وإن ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري يجعل الدول تقف معها وتساندها ضد أي عدوان، وظهر ذلك بسرعة استجابة الدول للدعوة الى عقد القمم الثلاث، مما يؤكد ريادة المملكة في دعم السلام والأمن على المستوى العالمي ومحاربة الإرهاب والتطرف والعدوان بأنواعه، مشيراً إلى إن حكمة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة تتجه نحو توحيد الصف في مواجهة الأخطار والتحديات والتهديدات الإرهابية.وفي ختام تصريحه لـ " واس " سأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديمهما لنصرة الاسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة.// انتهى //20:45ت م0163