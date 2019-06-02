محايل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسدشنت بلدية رجال ألمع , مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير" ، بحضور منسوبي البلدية, وذلك بمقر البلدية .وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ومتابعة من أمين المنطقة, مشيرًا إلى أن جميع المواقع قد تزينت بمبادرة حسن الوفادة حيث تم تركيب شاشات الإلكترونية تحمل مبادرة حسن الوفادة. وأبان أنه تم وضع الملصقات على المركبات التابعة للبلدية واللوحات الترحيبية بالمركز واللوحات الدعائية.// انتهى //21:05ت م0165