الباحة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسسيَّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق، خلال شهر رمضان الحالي عدد من رحلات العمرة لأكثر من 350 معتمراً من الجاليات.وأوضح رئيس المكتب علي بن مشرع الغامدي، أن رحلة العمرة التي نظِّمها المكتب تستهدف بشكل أساسي المسلمين الجدد، تضمَنت دروساً وكلمات وعظية يقوم عليها مشرفون ومترجمون لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.//انتهى//22:10ت م0172