الباحة 28 رمضان 1440 هـ الموافق02 يونيو 2019 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق اليوم, حفل تكريم لكل من أسهم في إنجاح برنامج إفطار صائم الثاني عشر, بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية, والإعلاميين, وذلك بمقر خيمة الإفطار بجوار جامع حمارس.وبدئ الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية فراج الشهري نوه خلالها بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للجمعيات والأعمال الخيرية , موجهاً شكره لجميع الإعلاميين والداعمين وشركاء النجاح للجمعية.بعد ذلك أعرب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سعد شباب عن شكره وتقديره لمحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي على تشريفه وحضوره خلال الأيام الماضية لخيمة الإفطار ودعمه لبرامج الجمعية, مؤكداً أهميةً تكريم شركاء النجاح وأصحاب الأيادي البيضاء الذين كانوا خير عون للجمعية لتحقيق أهدافها السامية في خدمة المحافظة .وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية, وعدد من الإعلاميين المساهمين في إنجاح برنامج إفطار صائم للعام الحالي.//انتهى//22:24ت م0173