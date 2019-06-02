نيروبي 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة في نيروبي 13 طنًا من التمور في مختلف محافظات ومدن كينيا بإشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد خياط وموفد الوزارة في برنامج الإمامة الشيخ فهد الحمدان.وأعرب عدد من المسؤولين والشعب الكيني عن ثنائهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفهما مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً، وأن يسبغ عليها النعم ويديم الأمن والاستقرار.كما أشادوا بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الثقافي في نيروبي الشيخ إبراهيم بن طالب، في تنفيذ برنامج توزيع التمور وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين.// انتهى //23:02ت م0175