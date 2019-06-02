الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واستنظم بلدية حوطة بني تميم خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية لاحتفال العيد بعنوان "عيدنا أجمل " ، حيث تضم برامج اجتماعية وثقافية وتراثية، وتنطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك.وأوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني أن البرامج والفعاليات الترفيهية خلال عيد الفطر المبارك لهذا العام تركز على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى دعم القطاع البلدي لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني التي تجعل من المواطن المحور الأساسي لعملية التنمية .وتتضمن الفعاليات أقسام مخصصة للأطفال والنساء والعائلات، تشتمل على معايدة الأهالي من خلال توزيع الحلوى وعيدية الأطفال في مصليات العيد، والعرضة النجدية، وأوبريت وطني، وفرق إنشادية، وفرق فلكلورية، وقصائد شعرية، وموقع مخصص للأسر المنتجة، والرسم الحر للأطفال، وبالونات العيد، والقرية الترفيهية للأطفال، وركن للرسم التشكيلي لدعم المواهب ، والفرق الترفيهية للأطفال، وحوامة العيد (سيارة محملة بالشخصيات الكرتونية تتجول في الأحياء لتوزيع الهدايا على الأطفال)، وركن خاص بـ "الفود ترك"، وإطلاق الألعاب النارية التي ستستمر طيلة أيام الاحتفالات، إضافة إلى العديد من الجوائز اليومية.كما ستتضمن الفعاليات برامج رئيسية وفعاليات مرافقة ستتوزع على أيام المهرجان, وستشمل فعاليات اليوم الثاني والثالث والرابع على مجموعة من اللوحات الفنية وعدد من القصائد النبطية لعدد من شعراء المنطقة.ودعا المهندس القحطاني أهالي وسكان محافظة حوطة بني تميم لحضور الفعاليات التي تنوعت لتلبي احتياجات الأسر من سكان المحافظة.// انتهى //23:18ت م0176