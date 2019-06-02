جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق02 يونيو 2019 م واساحتفت مجلة الحج والعمرة بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي أقره مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، وخصصت جانباً لانطلاق مرحلة اختيار البرامج لحجاج الداخل والتي تستمر حتى نهاية شهر شوال، والمسار الإلكتروني لحجاج الخارج وما تقوم به منظومة الحج لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، بالإضافة إلى تقرير عن تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.وأعدت المجلة ملفاً خاصاً بعيد الفطر، تحت عنوان "تقاليد متباينة .. والفرحة واحدة" باستعراض أبرز ملامح احتفال المسلمين بالعيد حول العالم، والتعرف على موسم العيد في المدينة المنورة قديماً، واستعراض بعض آراء العلماء والأدباء بشأن وداع رمضان واستقبال العيد السعيد، كما استطلعت المجلة فتاوى العلماء ونصائح المختصين تحت عنوان "كيف يكون المسلم بعد رمضان ؟".ورصدت المجلة التميز الذي يحققه موسم العمرة، ودور وزارة الحج والعمرة وشركائها من الجهات الحكومية المختلفة في إنجاحه، وعكس أهم ما حمله تقرير هيئة الإحصاء حول العمرة في العام الماضي وأبرزت أداء 18 مليوناً لمناسك العمرة في 2018م، واشتمل العدد على موضوعات متنوعة أخرى من بينها : "الأبارق.. معالم وشواهد إسلامية" و"أعلام القراءات بمكة .. بصمات في صدور الحافظين" و"متحف برج الساعة .. سياحة ورحلة إيمانية" و"شوال .. شهر الفرح والانتصار".يذكر أن مجلة الحج والعمرة واصلت توثيق أعدادها الأولى، عبر إصدار نسخة من عدد شوال 1366هـ بعد إعادة طباعته في شكل أنيق، لينضم هذا العدد التاريخي إلى الأعداد الثلاثة الأولى التي قدمتها سابقاً في مناسبات مختلفة.كما تعد مجلة الحج والعمرة أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ حيث صدرت قبل حوالي أربعة وسبعين عاماً، وتوزع داخل المملكة وخارجها، وتحتوي على قسم باللغة الإنجليزية، ويشرف عليها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ويرأس تحريرها طلال قستي.// انتهى //23:38ت م0179