جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسكشفت اللجنة المنظمة لموسم جدة رسمياً عن تفاصيل الموسم الأول من نوعه الذي ستشهده المحافظة خلال الفترة من 5 شوال إلى 15 ذو القعدة 1440هـ في خمس وجهات رئيسية داخل المدينة وأخرى حولها، حيث ستنظم أكثر من 150 فعالية ومناسبة مميزة، العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق هيلتون جدة، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ومعالي أمين جدة صالح بن علي التركي والمشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبوزنادة .وأكد سمو الأمير سعود بن جلوي في كلمته خلال عقد المؤتمر أهمية تضافر الجهود ودعم العمل الواحد في "موسم جدة"، آملاً سموه استمرار الموسم لسنوات طويلة، مبيناً مكانة مدينة جدة ودورها السياحي والتنمية السياحية والثقافية التي تشهدها، معرباً في الوقت ذاته عن شكره للجميع ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.وأفاد المهندس أبوزنادة في كلمته أن الفعاليات التي تقام بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للثقافة، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية، الشريك الإستراتيجي لموسم جدة، وأمانة محافظة جدة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، تأتي من خلال أجندة حافلة بمختلف أنواع الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية الموجهة للفئات العمرية كافة، وستلبي جميع أذواق الزوار، وتطلعاتهم، بكوادر وطنية، وبأسعار مدعومة من قبل الدولة.وبين أن منطقة جدة التاريخية "البلد"، وحي الحمراء، والواجهة البحرية، وأبحر، ومدينة الملك عبدالله الرياضية، ستستضيف كوكبة من الشخصيات العربية والعالمية، وسيقام عددٌ من البطولات والمهرجانات الدولية، حيث ستحتضن منطقة جدة التاريخية ورش عمل ومعارض إبداعية للحرف التقليدية والفنون الحجازية، وفي الواجهة البحرية ستحضر كوكبة من المطاعم الشهيرة عالمياً التي لا نراها عادة في مدينة جدة، إضافة إلى مهرجانات عالمية ستعيد تعريف التسوق والتنزه على ساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه ستكون هناك عروض للشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال، ستصاحبها ورش فنية تم تخصيصها لهم.وأبان أنه في حي الحمراء غربي المدينة سيتحول كورنيش جدة الأوسط إلى واجهة مضيئة ذات طابع بحري يوفر للزوار الأنشطة الترفيهية المتمثلة في مسرح البحر، والمعالم السياحية الفنية والأخرى التفاعلية، وإقامة عدد من المسرحيات العربية والعروض العالمية الأخرى.وفي أبحر ستتنشر المطاعم المميزة بأسلوبٍ جديد، والسيرك المثير بطريقة معاصرة أكثر تشويقاً، كما ستقام عروض فلكلورية وفنية متنوعة، إلى جانب بطولة صيد الأسماك والكثير من الخيارات البحرية المسلية التي ستكون متاحة للزوار من الرحلات بالغواصات المائية، والدبابات المائية، والإبحار في البحر الأحمر.وقال أبوزنادة: "أما في مدينة الملك عبدالله الرياضية، فسيقام أسبوع الملاكمة الذي سيشهد نزالاً خاصاً للبطل المسلم أمير خان، بحضور ومشاركة نجم سلسلة أفلام "روكي" سيلفستر ستالون، وكذلك سيقام حفلٌ للفرقة الموسيقية الكورية "سوبر جونيور" الشهيرة عالمياً، في حين سيختتم موسم جدة بمهرجان إم تي في الموسيقي بمشاركة مجموعة من النجوم العالميين، وأن الألعاب النارية ستضيئ سماء جدة طوال فترة الموسم".وقدم المهندس أبوزنادة شكره لشركاء النجاح كافة من القطاعين العام والخاص الذين وحدوا جهودهم من خلال إبراز الفرص التنموية التي توفرها المملكة، وتسليط الضوء عليها كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، والعمل على إدراج مدينة جدة ضمن المجتمعات العالمية من خلال إعادة تشكيل قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها وإدارتها لكونه أحد أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.// انتهى //00:26ت م0183